نتائج مباريات الجولة الأولى من تصفيات أمم أسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت اليوم مباريات الجولة الأولى بتصفيات أمم اسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث شهدت مفاجآت عديدة بمختلف الـ 9 مجموعات الخاصة بالبطولة والتى اسفرت نتائجها عن الاتى :

نتيجة مبارة الأردن طاجيكستان



حسم التعادل نتيجة مباراة منتخب الأردن مع مضيفه طاجيكستان بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما، على ملعب دوشانبي المركزي، في افتتاح لقاءات المجموعة السابعة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية.

نتيجة مباراة لبنان وفلسطين



وانتهت مواجهة منتخبي لبنان وفلسطين، بالتعادل السلبي، على ملعب خالد بن محمد في الشارقة، في الجولة الأولى بالمجموعة التاسعة في الدور الثاني لتصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

نتيجة مباراة إيران وهونج كونج



وفاز منتخب إيران بنتيجة (4-0) على هونج كونج، في الجولة الأولى للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز أوزبكستان (3-1) على تركمانستان.

نتيجة مباراة قطر أفغانستان



استهل منتخب قطر مشواره في تصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا، بانتصار عريض على أفغانستان بنتيجة 8-1، في المباراة التي أقيمت على ستاد خليفة الدولي، لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا الكويت والهند.

نتيجة مباراة الإمارات نيبال



حقق منتخب الإمارات، فوزا سهلا على ضيفه منتخب نيبال بنتيجة (4-0)، على ستاد آل مكتوم بدبي في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027

نتيجة مباراة عمان وتايوان



تغلب منتخب عُمان (3-0) على تايوان، على ملعب السلطان قابوس ببوشر، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027

نتيجة مباراة الكويت والهند



خسر منتخب الكويت أمام ضيفه الهند بهدف دون رد، في المباراة التي جرت على استاد جابر الدولي، في افتتاح التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027

نتيجة مباراة السعودية وباكستان



فاز منتخب السعودية على ضيفه منتخب باكستان (4-0)، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وكأس آسيا