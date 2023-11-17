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زد 2009 يفوز على الاسماعيلي بدوري الجمهورية

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، علي فريق الاسماعيلي بهدف دون خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعه ، ضمن منافسات الجوله الحاديه عشر من بطولة دوري الجمهورية والتي أقيمت على ملعب زد .

واحرز هدف الفوز اليوم نادي زد الاعب احمد رجب ابوغالي ، وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق :

المدير الفني شادي هشام .
مدرب عام  احمد علي .
مدرب عمر ابوالسعود .
مدرب حراس محمد ابراهيم .
إداري الفريق  احمد هندي .
مدرب أحمال محمد عبدالجواد زيكا .
تحليل فني  ايهاب الدجوي .
دكتور عظام مينا لطيف .
اخصائي  محمود عاصم الهواري .
مسؤول مهمات شهاب احمد

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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