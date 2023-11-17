الهلال يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض

تلقى الجهاز الفني بنادي الهلال السعودي تحت قيادة المدير الفني جورجي خيسوس دفعة قوية قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض.

زف الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط فريق بشرى سارة لجماهير الزعيم قبل مواجهة النصر.

ويغيب سافتش عن المشاركة مع منتخب صربيا في فترة التوقف الدولي الحالي، بعد تعرضه للإصابة في مباراة الهلال والفتح بالجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

أقرأ أيضاً- استبعاد حارس برشلونة من قائمة منتخب ألمانيا للإصابة

وقرر الهلال دخول سافيتش مرحلة العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي من أجل تجهيزه سريعًا للعودة للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة، خاصة وأن الزعيم ينتظرة مواجهة قوية امام النصر مطلع شهر ديسمبر المقبل.

ظهر الاعب هو يتدرب بالكرة لاول مرة بدون لاصق طبي أو دعامة مما يؤكد اقترابه من العودة للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

ومن المتوقع ان يشارك سافيتش في تدريبات الهلال الجماعية خلال يومين، وقد يظهر على مقاعد البدلاء في مباراة الحزم القادمة.