مجموعة المغرب.. زامبيا تفوز على الكونغو برازفيل برباعية في تصفيات كأس العالم

نجح منتخب زامبيا الذي قع في المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم رفقة المغرب، في الفوز على الكونغو برازفيل في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

يقع منتخب زامبيا في المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم رفقة كلاً من المغرب والنيجر وتنزانيا، فيما انسحب منتخب إريتريا من المنافسات.

وفاز منتخب زامبيا على الكونغو برازفيل برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الاولى من تصفيات أفريقيا الماؤهلة لت كأس العالم.

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افتتح باستون داكا التسجيل للمنتخب الزامبي في الدقيقة الخامسةن ولكن نجح المنتخب الكونغولي في تسجيل عن طريق سيلفر مبوسي في الدقيقة 13 ومونس باسوامينا في الدقيقة 15.

وسجل لاميك باندا هدف التعادل لـ زامبيا في الدقيقة 43 من عمر المباراة، واضاف فاشيون سكالا الهدف الثالث في الدقيقة 69.

واختتم داكا رباعية زامبيا بهدف أخير في الدقيقة الثانية من الوقت بدا الضائعن ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.