الكاف يعلن عودة جائزة غائبة في حفل الأفضل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف“، اليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر الجاري، عن عودة جائزة غائبة خلال حفل الأفضل لعام 2023.

ومن المقرر أن ينظم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، حفل تقديم جوائز الأفضل يوم 11 ديسمبر المقبل، في مدينة مراكش بالمغرب.

وأكد الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه قرر عودة جائزة أفضل تشكيل في العام في أفريقيا على مستوى الرجال، بعد غيابها.

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وكانت جائزة تشكيل العام في أفريقيا تواجد في حفلي2018و2019، قبل أن يتم إلغاءها بسبب جائحة كورونا.

وقرر الكاف اختيار التشكيل المثالي للكرة النسائية أيضا، لأول مرة في تاريخ قارة أفريقيا.

وأوضح الكاف، أن اختيار التشكيل سيكون بناء على تصويت لاعبي المنتخبات الوطنية بالقارة، كما أن الجائزة ستكون بالتعاون مع جمعية اللاعبين المحترفين في إفريقيا، التي تأسست عام 2007 ويقع مقرها في الدار البيضاء بالمغرب.

وتضم جمعية اللاعبين المحترفين في إفريقيا، كلًا من:”مصر، المغرب، أنجولا وبوتسوانا والكاميرون والكونغو والجابون وغانا وكينيا وجنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي”.

والجدير بالذكر أن النادي الاهلي ينافس على جائزة أفضل نادي في أفريقيا لعام 2023، بالإضافة إلى مدربه مارسيل كولر، وعدد من لاعبيه.