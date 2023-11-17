كورونا تضرب صفوف الزمالك

تعرض ثنائي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، للإصابة بفيروس كورونا، قبل مواجهة الاهلي في دور ربع نهائي بطولة دوري المرتبط.

وتلقى الجهاز الفني لفريق سلة الزمالك بقيادة أحمد مرعي، صدمة بإصابة الثنائي أوجي مايو المحترف الأمريكي، ولاعب الارتكاز أحمد إسماعيل، بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وحقق فريق مرتبط تحت 18 عامًا بالنادي الاهلي، فوزًا كاسحًا على غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في بطولة دوري مرتبط السلة.

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وسيطر شباب الاهلي على مجريات المباراة في شوطيها الأول والثاني، قبل يحسم الفوز لصالحه في المباراة بنتيجة 72-58، في الدور ربع نهائي دوري المرتبط.

وكان النادي الاهلي، انتصر في مباراة الذهاب بفريقي المرتبط والرجال، ليحتاج للفوز في مباراة وحيدة في الإياب، وهو ما نجح فيه فريق المرتبط اليوم.

وحجز الاهلي بهذه النتيجة مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط، ليواصل رحلة الدفاع عن لقبه، وتصبح مباراة الرجال المقرر انطلاقها في تمام السابعة تحصيل حاصل.