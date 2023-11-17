إمام عاشور يشعل الأجواء بصورة بعد استبعاده من منتخب مصر

أشعل إمام عاشور نجم وسط فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي الأجواء، بعد استبعاده من منتخب مصر قبل المباراة المقبلة أمام سيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستبعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور نجمي الاهلي، وطارق حامد المحترف بنادي ضمك السعودي من قائمة منتخب مصر قبل ملاقاة سيراليون.

ويأتي استبعاد الثلاثي من رحلة ليبيريا لمواجهة سيراليون يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري نظرًا لما بدر منهم أثناء مباراة منتخب جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ونشر إمام عاشور صورة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، خلال تواجده بتدريبات فريقه الاهلي.

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ومن جانبه فقد قرر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي فتح تحقيق فوري مع الثنائي حسين الشحات وإمام عاشور لاعبي القلعة الحمراء عقب قرار استبعادهما من منتخب مصر.

وتسيطر حالة من الغضب الشديد داخل الاهلي ضد الثنائي حسين الشحات وإمام عاشور بسبب تكرار تلك الواقعة معهما واعتراضهما على عدم المشاركة مع الفريق في وقت سابق.

وفاز منتخب مصر على نظيره جيبوتي، أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، بنتيجة ستة أهداف دون رد، ليحصد أول 3 نقاط في مشواره ويتصدر مجموعته.