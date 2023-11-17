دياز ووالده.. ما بين فرحتي العودة وقهر البرازيل

لقطت كاميرات مباراة منتخب البرازيل ضد كولومبيا فجر اليوم، فرحة هيستيرية وبكاء من والد النجم لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي، في لقطة إنسانية مثيرة.

وأثارت ملامح والد لويس دياز تعاطف الملايين من جميع أنحاء العالم، نظرًا للأحداث المأسآوية التي مر بها وعاشها في الفترة الأخيرة، كادت أن تقضي على حالته.

بداية أزمة لويس دياز

وكان لويس دياز ووالده حديث منصات التواصل الاجتماعي منذ 28 أكتوبر الماضي، عندما تم اختطافه والده في كولومبيا رفقة والدته، من قبل الجيش الوطني الكولومبي.

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وتم تحرير والدة لويس دياز سريًعا في اليوم ذاته، ولكن ظل والده مختطفًا لمدة 12 يومًا، وتم تحريره في الأيام الماضية.

وحضر والد إلى مباراة منتخب البرازيل ضد كولومبيا بالأمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وسجل لويس دياز هدفين، أسقطا منتخب البرازيل أمام كولومبيا في التصفيات، ليدخل والده في نوبة بكاء قوية، وإشارة اللاعب إليه فور التسجيل، ما أثار مشاعر إنسانية لدى الجماهير.