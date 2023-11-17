شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزمالك بنتيجة 75 / 64 بدوري مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى لكرة السلة الفوز على نظيرة الزمالك بنتيجة 75 / 64 في المباراة التي تجمع الفريقين منذ قليل على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالدور ربع نهائي دوري المرتبط للمحترفين.

وكان حسم النادي الأهلي صعوده إلى نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، بعد فوز فريق المرتبط على نظيره في الزمالك بنتيجة 72-58.

وكان الزمالك قد تقدم في الشوط الأول بنتيجة 32-29، قبل أن يعود الأهلي في الثاني.

جاء ذلك بعد فوز فريق تحت 18 سنة على الزمالك في المباراة الأولى بنتيجة 72-56، ثم فوز الفريق الأول على الأبيض بنتيجة 88-66 في المباراة التي أقيمت على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك، وشهدت أزمة أوجوستي بوش مدرب الأهلي.

فاز فريق كرة السلة بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 72-58 في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات ربع نهائي دوري المرتبط للمحترفين، والتي شهدتها صالة حسن مصطفى، وكان التفوق لصالح الفريق الأحمر.

وبتلك النتيجة يتأهل فريق رجال سلة الأهلي إلى نصف النهائي الخاص بدوري المرتبط دون النظر إلى نتيجة مباراة الكبار التي ستقام حاليا على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .