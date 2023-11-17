شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، منتخب مصر يغادر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر يغادر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026

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