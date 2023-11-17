شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يجتمع بلاعبي المصري على هامش مران الفريق ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، بلاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات التي أقيمت داخل معسكر الفريق ببورسعيد، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وخلال اجتماعه مع اللاعبين حرص مدرب المصري على شرح بعض الأمور الفنية، كما شدد على أن الباب مفتوح للمشاركة أمام جميع اللاعبين في الفترة المقبلة، كما خاض الفريق تقسيمة قوية على هامش التدريبات.

وكان مجلس إدارة النادى المصرى قد وافق على طلب الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة على ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق، والذى كان مقررًا إقامته بالغردقة اعتبارا من الأسبوع الحالي.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.