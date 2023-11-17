شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يجتمع بلاعبي المصري على هامش مران الفريق ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
وخلال اجتماعه مع اللاعبين حرص مدرب المصري على شرح بعض الأمور الفنية، كما شدد على أن الباب مفتوح للمشاركة أمام جميع اللاعبين في الفترة المقبلة، كما خاض الفريق تقسيمة قوية على هامش التدريبات.
وكان مجلس إدارة النادى المصرى قد وافق على طلب الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة على ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق، والذى كان مقررًا إقامته بالغردقة اعتبارا من الأسبوع الحالي.
وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.
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