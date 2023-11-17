شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر موافقة أوسوريو على عرض جدولة مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك، قرار الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بشأن الموافقة على العرض الذى قدم له خلال الجلسة التى عقدها مع عضوى مجلس الإدارة أحمد سليمان وحسين السيد، والخاصة بمستحقاته المالية المتأخرة وقيمة الشرط الجزائى.

وقدم مسئولو الزمالك عرضًا للكولومبى أوسوريو حول إمكانية جدولة مستحقاته المالية المتأخرة مع قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد، بعدما تم فسخ التعاقد معه.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى الوصول إلى حل مرضٍ مع أوسوريو تجنباً للجوء إلى خطوة الشكوى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، خاصة أن الطرفين لديهما رغبة فى عدم الوصول إلى هذه المرحلة.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك فسخ التعاقد مع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو ، بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق تحت قيادته، كما تم إقالة مدحت عبد الهادى المدرب العام وتعيين معتمد جمال بدلاً منه، واستمرار باقى أفراد الجهاز المعاون، أحمد مجدى ومحمد عبدالمنصف ومدير الكرة عبد الواحد السيد.