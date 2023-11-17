شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر يفاجئ لاعبي البرنامج بحضور الأجداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ منظمو برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، لاعبي البرنامج بحضور أجدادهم خلال حلقة اليوم.

واستعاد الأجداد الذكريات مع أحفادهم، وعلاقتهم مع كرة القدم، واختلاف الذوق الفني في الاستماع لأبرز المطربين في الحقبة السابقة، وأبرزهم أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وانطلق الموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر فى يوليو الماضى من خلال جولته فى المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، ويعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.