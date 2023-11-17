أيه تي بي الختامية: ألكاراس يضرب موعداً نارياً مع ديوكوفيتش في نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - تورينو (إيطاليا): انتزع الإسباني كارلوس ألكاراس آخر البطاقات المؤهلة الى الدور نصف النهائي من بطولة "أيه تي بي" الختامية في كرة المضرب، بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف 6 4 و6 4 الجمعة في تورينو.

وسيواجه ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً والذي يشارك في هذه البطولة للمرة الأولى في مسيرته، الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالميا في دور الاربعة.

في المقابل، تجمع المباراة الثانية في نصف النهائي بين مدفيديف والايطالي يانيك سينر الوحيد الفائز في مبارياته الثلاث في دور المجموعتين.

وثأر الكاراس بالتالي لخسارته أمام مدفيديف بالذات في نصف نهائي فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي، علماً بان الروسي خاض المباراة وكان ضامناً للتأهل منذ الاربعاء.

وقال الكاراس "انا سعيد جدا لبلوغ الدور نصف النهائي في مشاركتي الاولى في هذه البطولة، كانت المباراة صعبة للغاية ضد منافس دائما ما تكون مواجهته معقدة".

ويخوض الكاراس هذه البطولة بعد معاناته من اصابات في الظهر والساق، علماً انه خسر مباراته الاولى امام الالماني الكسندر زفيريف. نجح في تحقيق فوزين على الروسي اندريه روبليف ومواطنه مدفيديف ليضرب موعداً في مباراة حامية الوطيس مع ديوكوفيتش.

وكان الكاراس هزم ديوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي محرزاً لقبه الكبير الثاني في بطولات الغراند سلام، قبل ان يثأر منه الصربي في نهائي مثير في سينسيناتي الاميركية في 20 اب/اغسطس الماضي.

ونجح الكاراس في كسر ارسال منافسه في الشوط السابع وحافظ على افضليته في الارسال، ليفوز بالمجموعة الاولى في 39 دقيقة.