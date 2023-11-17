لاعب إسكتلندا يصف منتخب جورجيا  بـ الأطفال لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى سكوت مكتوميناي لاعب منتخب إسكتلندا استياءه من لاعبي جورجيا تعادل الفريقين 2-2 في مباراة بالمجموعة الأولى بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024

وقال لاعبو المنافس تصنعوا السقوط على الأرض وتظاهروا، بالإصابة خلال المباراة.

سجل خفيتشا كفاراتسخيليا هدفي جورجيا، في حين أحرز مكتوميناي هدفه السابع في سبع مباريات خاضها في التصفيات مع إسكتلندا قبل أن يدرك لورانس شانكلاند التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي نهاية متوترة للمباراة، عرقل جيورجي كوخوراشفيلي مكتوميناي. وعقب التدخل، قام لاعب خط الوسط الإسكتلندي بدفع كوخوراشفيلي بعيدا.

وبالغ اللاعب الجورجي في رد الفعل على دفعه وسقط على الأرض وأمسك بوجهه.

وقال مكتوميناي، أظن أنها كانت مواقف مشينة من حيث التأثير على الحكم وهذه ليست الطريقة التي ينبغي أن تجري بها الأمور، ولكن هذه هي كرة القدم على أي حال.

وأضاف: يجب التصرف حيال اللاعبين الذي يدعون الإصابة بينما هم غير مصابين.

من الصعب وصف الأمر، لكن التقلب على الأرض والبكاء مثل الأطفال ليس من كرة قدم، أردنا فقط مواصلة المباراة واللعب وبذل قصارى جهدنا لمحاولة الفوز، بينما على الجانب الآخر كانوا يستثيرون الحكم كثيرا.

وتحتل إسكتلندا المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن إسبانيا متصدرة المجموعة.

ويخوض المنتخب الإسكتلندي مباراته الأخيرة في التصفيات على أرضه أمام النرويج الأحد المقبل.

وتواجه جورجيا، التي ضمنت بالفعل مكانا في الملحق منتخب إسبانيا خارج أرضها في مباراتها الأخيرة.