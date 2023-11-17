مالي تفوز على تشاد في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب المالي الفوز على نظيره التشادي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب 26 مارس.

تفاصيل مباراة مالي وتشاد

سيطر المنتخب المالي على مجريات الشوطين الأول والثاني من المباراة، حيث نجح في الخروج فائزًا نتيجة سيطرته طيلة اللقاء.

أفتتح التسجيل المنتخب المالي اللاعب كاموري دومبيا في الدقيقة 45، بينما عادل ماريوس موانديلمادجي النتيجة في الدقيقة 53.

وعاد يوسف نياكاتي ليجعل منتخب مالي في المقدمة مرة أخري بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

بينما جاء الهدف الثالث لمالي عن طريق اللاعب إبراهيما سيسوكو في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة يحتل المنتخب المالي وصافة مجموعته برصيد 3 نقاط، فيما يأتي خصمه التشادي في المركز السادس بدون رصيد من النقاط.