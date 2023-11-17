إيطاليا تتقدم على مقدونيا بثلاثية في الشوط الأول بتصفيات يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم منتخب إيطاليا على نظيره مقدونيا الشمالية بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة فى تصفيات يورو 2024.

سجل ثنائية المنتخب الإيطالي كل من ماتيو دارميان وفيدريكو كييزا (هدفين)في الدقائق 17، 41،47 من عمر المباراة.

ويتواجد منتخب إيطاليا في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات يورو 2024، برصيد 10 نقاط حصدهم من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين.

ويتواجد منتخب مقدونيا الشمالية في المركز الرابع برصيد 7 نقاط حصدهم من انتصارين وتعادل و3 هزائم، ويتصدر منتخب إنجلترا الترتيب برصيد 16 نقطة حاسمًا تأهله إلي البطولة القارية ومن خلفه أوكرانيا الوصيف برصيد 13 نقطة.

وكان منتخب إيطاليا قد خسر أمام انجلترا في الجولة الماضية بنتيجة 3 / 1 ويلعب المنتخب الإيطالي مباراة اليوم ضد مقدونيا الشمالية، بمخاوف كابوس نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث نجح الأخير في هزيمة الأزوري بهدف نظيف، وحرمانه من التأهل لمونديال قطر الماضي، والذي توج به المنتخب الأرجنتيني.

وكان منتخب إيطاليا قد تعادل مع نظيره مقدونيا الشمالية بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2024.