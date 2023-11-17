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عمومية المريخ البورسعيدى توافق على الميزانية المالية

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهت أعمال الجمعية العمومية العادية لنادي المريخ البورسعيدى والتي أقيمت يوم الجمعة من التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءاً بمقر النادى الرئيسى .

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و إكتمل النصاب القانونى للإجتماع بحضور ١٦٩ عضو من أعضاء الجمعية العمومية متخطياً نسبة الحضور المقررة و هى ١٣٢ عضو من أصل ٦٥٨ عضو يحق لهم الحضور .

قال أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ أن وقائع الجمعية العمومية شهدت حالة من الود و الألفة بين مجلس إدارة المريخ برئاسة أحمد جوهر و السادة أعضاء الجمعية العمومية حيث تبادل الأعضاء الحديث مع مسؤولى الإدارة فى كافة النواحى كما أبدى أعضاء المريخ دعمهم لإدارة النادى فى خطواتها الإدارية و الفنية و الإجتماعية .

أضاف " أيمن عيد " وافقت الجمعية العمومية على إعتماد الميزانية المالية عن السنة المالية بعدد أصوات ١٦٢ موافق و ٤ أصوات باطلة و ٣ لا اوافق كما وافق أعضاء الجمعية العمومية على تقرير النشاط و خطة العمل المالى المقدمة من مجلس الإدارة .

أقيم إجتماع الجمعية العمومية بنادى المريخ البورسعيدى بإشراف قضائى و متابعة الإجراءات من جانب الجهة الإدارية بمديرية الشباب و .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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