منتخب كوت ديفوار يكتسح سيشل في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا كاسحًا على نظيره سيشل، ضمن تصفيات كأس العالم المقبل 2026، والتي يستضيفها الثلاثي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.



واستطاع لاعبي كوت ديفوار تسجيل 9 أهداف خلال مواجهة سيشل، حيث تألق لاعبي ساحل العاج خلال هذه المواجهة.

أحرز نجم بوروسيا دورتموند الألماني سيباستيان هالير الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 20، بينما أضاف إبراهيم سنجاري الهدف الثلني في الدقيقة 24، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق سيمون أدينجرا في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول من المباراة، وأضاف الهظف الرابع كريم كوناتي في الدقيقة 40.

بينما جاء الهدف الخامس عن طريق سيكو فوفانا في الدقيقة 60، وأحرز الهدف السادس اللاعب حامد جونيور تراوري في الدقيقة 77، والهدف السابع أتي عن طريق جان فيليب كراسو في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، وعاد حامد جونيور تراوري ليسجل الهدف الثامن في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، بينما أختتم كريم كوناتي الهدف التاسع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

واحتل كوت ديفوار صدارة مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يتزيل سيشل ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.