انجلترا تتقدم على مالطه بهدف عكسي في الشوط الأول بتصفيات يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم منتخب انجلترا على نظيره مالطه بهدف عكسي في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما على ملعب ويمبلي ضمن مباريات الجولة السادسة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

سجل انريكو بيبي لاعب مالطه هدف عكسي في مرماه عند الدقيقة الثامنة من عمر المباراة ليتقدم منتخب انجلترا في الشوط الاول.

وحسم منتخب إنجلترا التأهل إلى أمم أوروبا 2024 في وقت سابق بعد فوزه على إيطاليا بثلاثية لهدف، وتتصدر إنجلترا المجموعة الثالثة بـ 16 نقطة من 6 مباريات، وأوكرانيا في المركز الثاني بـ 13 نقطة ولكن من 7 مباريات، ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث بـ 10 نقاط من 6 مباريات.

يغيب عن منتخب إنجلترا أمام مالطا عدد من النجوم، أبرزها جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد بسبب معاناته من إصابة الكتف، وهو أدي إلي عودته إلي ناديه الملكي لتلقي العلاج والشفاء من الإصابة.