تونس تعبر ساوتوميه برباعية في تصفيات كأس العالم 2026

حقق منتخب تونس فوزًا ومستحقًا على نظيره ساو توميه وبرينسيب، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في تصفيات بطولة كأس العالم للنسخة المقبلة 2026.

واستضاف منتخب تونس نظيره ساو توميه وبرينسيب مساء اليوم الجمعة، على ملعب حمادي العقربي، في الجولة الأولى من دور مجموعات تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب تونس الفوز برباعية كاسحة، بعدما سيطر على مجريات المباراة منذ بدايتها.

وسجل ياسين مرياح، مدافع فريق الترجي، هدف منتخب تونس الأول في شباك ساو توميه، فى الدقيقة 37، بعد متابعته لعرضية نعيم السليتي من ضربة ركنية.

وفي الشوط الثاني، سجل لاعبو تونس ثلاثة أهداف، عن طريق يوسف المساكني وحمزة رفيعة بالإضافة إلى فراس بالعربي.

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وبهذه النتيجة، افتتح تونس مشواره في التصفيات بفوز مستحق، ليحصد أول 3 نقاط، ويتصدر ترتيب المجموعة الثامنة، والتي تضم بجواره كل من: منتخب غينيا الاستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا وساوتومي.