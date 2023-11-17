أول رد رسمي من الاهلي على استبعاد الشحات وعاشور من منتخب مصر

أوضح خالد بيبو مدير الكرة في النادي الاهلي حقيقة اتخاذ إدارة القلعة الحمراء موقف رسمي تجاه استبعاد ثنائي الفريق حسين الشحات وإمام عاشور من منتخب مصر.

وترددت أنباء عن خضوع حسين الشحات وإمام عاشور للتحقيق في النادي الاهلي بعد استبعادهما من معسكر منتخب مصر عقب مباراة جيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026.

وقال بيبو، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الاهلي: “إن استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى منتخب مصر هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب، ولا نتدخل في قراراته، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في إدارة شئون فريقنا”.

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وأضاف: “بالتالي كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهلي تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير كلام عار تمامًا من الصحة، ولا توجد أي مناقشات في هذا الشأن”.

واختتم تصريحاته: “تمنى بيبو التوفيق للمنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل لكأس العالم ٢٠٢٦”.

وأعلن منتخب مصر استبعاد الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد من المعسكر لأسباب تربوية بعد رفضهم استكمال تدريبات المستبعدين من مباراة جيبوتي.