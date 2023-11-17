مجموعة مصر.. التعادل يحسم مباراة غينيا بيساو وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

حسم التعادل مباراة غينيا بيساو ضد بوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الاولى من تصفيات كأس العالم والتي تتضم منتخب مصر.

انتهت مباراة غينيا بيساو ضد بوركينا فاسو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وتقدم مانويل بالدي لصالح غينيا بيساو بهدف في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

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ونجح منتخب بوركينا فاسو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني.

وكان منتخب مصر قد استهل مشوارة في البطولة بتحقيق فوز ساحق على نظيرة جيبوتي بستة أهداف دون رد، في ليلة تألق محمد صلاح.

ويعتلي الفراعنة صدارة ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى برصيد 3 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيرة سيراليون يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.