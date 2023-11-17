ساني يرد على أنباء رحيله إلى الدوري الإنجليزي

أعلن ليروي ساني نجم بايرن ميونخ الألماني، موقفه من الأنباء التي تم تداولها في الفترة الأخيرة، بشأن احتمالية عودته إلى الدوري الإنجليزي في فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضحت صحيفة “بيلد” الألمانية في وقت سابق، أن ناديي مانشستر سيتي وليفربول، يستهدفان التعاقد مع ليروي ساني في الميركاتو الشتوي المقبل.

ومن جانبه، قال ساني، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ألمانيا ضد تركيا في تصفيات يورو 2024:” بالطبع النادي يريد إجراء محادثات، ولا شك سأتحدث مع بايرن قبل أي نادي آخر، لكنني بالوقت الحالي تركيزي على هذا الموسم”.

وأضاف نجم بايرن ميونخ:” أتطلع حقًا للمشاركة في مباراة الغد، إنها ستكون في أجواء رائعة على الملعب الأولمبي، علاقتي مع ناجلسمان جيدة، لقد كان معي في بايرن، إنه يعرف ما أحتاج إليه ويمنحني الكثير من الحرية “.

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ويسعى مانشستر سيتي لاستعادة خدمات لاعبه ساني في الفترة المقبلة، بينما يخطط ليفربول لتعزيز مركز محمد صلاح تحسبًا لرحيله في الفترة المقبلة.