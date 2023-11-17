ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 بعد الجولة الأولى

أسدل الستار مساء اليوم الجمعة، على منافسات الجولة الأولى من مجموعة منتخب مصر، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقبلة.

وخاض بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المباراة الأخيرة في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى والتي تضم على رأسها منتخب مصر.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله موقعة بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو اليوم، ليظل منتخب مصر هو صاحب الفوز الوحيد في المجموعة حتى الآن.

وحقق منتخب فوزًا فوزًا ساحقًا على جيبوتي بسداسية، بينما حسم التعادل السلبي مباراة إثيوبيا وسيراليون في المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة.

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ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

وبعد انتهاء منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2024، والخاصة بمجموعة منتخب مصر، جاء ترتيب المجموعة الأولى كالآتي..

1- منتخب مصر – 3 نقاط

2- بوركينا فاسو – نقطة

3- غينيا بيساو – 1

4- إثيوبيا – 1

5- سيراليون – 1

6- جيبوتي – 0 نقطة

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 يوم الأحد المقبل.