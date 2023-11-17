عضو اتحاد الكرة يفجر مفاجأة جديدة في أزمة ثلاثي منتخب مصر المتمرد

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص استبعاد الثلاثي طارق حامد لاعب ضمك السعودي، وحسين الشحات وإمام عاشور ثنائي الاهلي من منتخب مصر بعد مباراة جيبوتي.

وأعلن فيتوريا مدرب منتخب مصر استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من معسكر الفراعنة قبل مباراة سيراليون بالجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات لبرنامج “جمهور التالتة” عبر قناة “أون تايم سبورتس”:”حازم إمام عضو اتحاد الكرة أرسل تقرير يفيد بإدعاء الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات الإصابة في تدريب منتخب مصر بعد مباراة جيبوتي”.

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‏وأضاف: “اللاعبين الثلاثية الركائز الرئيسية لمنتخب مصر، ولكن فيتوريا المدير الفني هو سيد قراره في ما يخص استبعاد الثلاث لاعبين واتحاد الكرة سيسانده في هذا القرار”.

وفاز منتخب مصر على نظيره جيبوتي، أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، بستة أهداف دون رد.