موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما لخوض اللقاء الثالث له في بطولة شمال أفريقيا للشباب ضد تونس، بعدما حقق الفوز الأول له على حساب الجزائر بثلاثية، مساء اليوم.

يواجه منتخب مصر للشباب نظيره تونس المضيف، يوم الأحد المقبل 19 نوفمبر، وتنقل المباراة على أون تايم سبورت 2.

وتعادل منتخب مصر للشباب مع ليبيا في اللقاء الأول له بالبطولة المقامة في تونس، فيما حقق الفوز بنتيجة 3-0 على الجزائر اليوم في ثاني لقاء له.

ويحتل منتخب مصر للشباب المركز الثالث في ترتيب البطولة، التي تقام بنظام المجموعة الواحدة، يتصدرها حاليا منتخب تونس يليه المغرب، فيما يأتي منتخب الجزائر في المركز الأخير.

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