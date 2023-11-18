الحرب مشتعلة داخل باريس.. توتر العلاقات بين مبابي وأنريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

رد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ومنتخب فرنسا، على الانتقادات التي وجهت إليه من قبل المدرب لويس إنريكي، عقب مواجهة ريمس في الدوري الفرنسي.

وانتقد إنريكي، مستوى مبابي في تلك المباراة، رغم أن سان جيرمان فاز بثلاثة أهداف دون رد، ومبابي وسجل هاتريك في تلك المباراة.

وقال "مبابي" في مؤتمر صحفي، قبيل خوض فرنسا مواجهة الغد أمام جبل طارق، في تصريحات نشرتها شبكة “RMC” الفرنسية، إن بعدما سمع حديث إنريكي، تعامل مع الأمر جيدًا لأنه مدرب رائع وتعلم منه، وأنه لن يكون هناك أي مشكلة معي، لأنني أريد تحسين مستويا داخل الملعب.

وأضاف، قائلًا: "لقد تعاملت دائمًا بشكل جيد جدًا مع مدربي، وأنا أطالب نفسي، لا أحتاج أن يقول المدرب لي إنني الأفضل في العالم بالنسبة لي حتى ألعب بشكل جيد، أنا أريد توسيع نطاقي لأكون لاعبًا متكاملًا".

وأوضح أنه تدرب بشكل جيد وقدم مستويات رائعة مع مدربين آخرين مثل بوتشيتينو وتوماس توخيل، رغم أنهما تحدثا معه بشكل سيء في مباريات عديدة، لكن تلك الأمور لم تمنعه من تقديم أداء جيد داخل الملعب".

وكان المنتخب الفرنسي قد نجح فى التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات يورو 2024، والمقرر إقامتها فى صيف العام المقبل فى ألمانيا.

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