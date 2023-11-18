تمهيدا للدفع به أمام ميدياما الغاني.. الأهلي يطمئن على نجم الفريق المصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد النادي الأهلي للعودة إلى التدريبات الجماعية، الأحد القادم، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني، السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في المجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

ويخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق بعد غدٍ الأحد، للإطمئنان عليه وتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات، عقب تعرضه لكدمة في الركبة الفترة الماضية.

ولم يشارك أكرم في مباراة الأهلي والجونة في الدوري العام، بسبب شكوى اللاعب من كدمة في الركبة، فضل الجهاز الطبي إراحة اللاعب خوفًا من تفاقم الإصابة.

وتعادل الأهلي أمام الجونة بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت ضمن مؤجلات الجولة الرابعة، بمنافسات الدوري العام.

أقرأ أيضا..

استبعاد 3 لاعبين من معسكر منتخب مصر لمواجهة سيراليون