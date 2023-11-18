فانتازي.. "ماذا تفعل مع ماتي كاش؟" الخبراء يجيبون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تشارك لجنة الكشافة المكونة من خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي أفكارهم حول ما يجب فعله مع مدافع أستون فيلا ماتي كاش (5.2 مليون جنيه إسترليني)، الذي حقق 11 نقطة فقط خلال آخر خمس مباريات له وقبل سلسلة صعبة من المباريات.

وقال بن كرابتري: "مباريات الفيلا في الغالب لن تسفر عن شباك نظيفة، لذا فهو بيع أو دكة، ومن الممكن أن يكون الانتظار لبضعة أسابيع حتى يتحول جدول مباريات ريس جيمس (5.3 مليون جنيه إسترليني) إلى الأفضل وبعد التأكيد على عودة مدافع تشيلسي إلى لياقته الكاملة هو الأفضل".

وأضاف خبير الفانتازي أوتكارش دالميا: "مع ثلاث من مبارياته الأربع المقبلة ضد توتنهام ومانشستر سيتي وأرسنال، من المتوقع أن يسجلوا، وحتى خصمهم الرابع "بورنموث" فاز على نيوكاسل في الجولة الماضية، لذلك يمكن استبداله بمدافع من أرسنال، مع كون ويليام ساليبا (5.4 مليون جنيه إسترليني) هو الاختيار الأفضل".

وواصل خبير الفانتازي لي بونفيلد: "مع تغير درجة صعوبة مباريات الفيلا، يبدو أن عملية بيع كاش ليست حتمية مع ظهور توتنهام في وضع غير جيد أمام ولفرهامبتون، ومن الممكن أن لا تحتاج إلى القيام بذلك الآن، لكنني أتطلع بالفعل إلى شراء مدافع من تشيلسي في غضون أسبوعين".

ومن جانبه قال براس: "انتهت الآن سلسلة المباريات الممتازة لفريق أستون فيلا، وعلى هذا النحو، فإن بيع مدافعيهم أمر ممكن، أنا الآن أفكر في مدافعي أرسنال ونيوكاسل كبديلين".

وأردف خبير الفانتازي هاري دانيلز: "يواصل الفيلا تسجيل الأهداف، ولكن كان من الصعب تحقيق الشباك النظيفة، كما أن مبارياتهم تتحول أيضًا نحو الأسوأ، لذلك أتطلع إلى البيع، والصعوبة الوحيدة هي من يجب إحضاره كبديل".

واختتمت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "تراجع التهديد الهجومي لماتي كاش بشكل كبير، لذلك سيكون من السهل بيعه لكن الصعوبة في تحديد من سيكون بدلا منه، خاصة إذا كنت تمتلك بالفعل أمثال ساليبا وكوستاس تسيميكاس (4.6 مليون جنيه إسترليني)، أنا أفكر في إضافة لاعب آخر من دفاع أرسنال أو الانتظار بضعة أسابيع حتى تتحسن مباريات تشيلسي".