شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. حسام عاشور يكشف أسرار التتويج بأفريقيا على حساب الصفاقسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق، كواليس تتويجه مع الفريق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا في عام 2006، على حساب الصفاقسي التونسي.

وقال عاشور على هامش تواجده ببرنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: مباراة الصفاقسي كنا متعادلين على أرضنا وكان عندنا إصرار وأضعنا أهداف كثيرة في مباراة الإياب بتونس ولكن الإصرار والهدف كان السبب الأساسي للتتويج باللقب لو عندك هدف وإصرار ربنا هيكرمك.

وتشهد حلقة اليوم مباراة بين فريق هشام عبد الرسول بقيادة هشام حنفي وفريق شحتة بقيادة محمد اليماني.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وانطلق الموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر فى يوليو الماضى من خلال جولته فى المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، ويعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.