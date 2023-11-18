شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. حسام عاشور يكشف أسرار التتويج بأفريقيا على حساب الصفاقسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق، كواليس تتويجه مع الفريق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا في عام 2006، على حساب الصفاقسي التونسي.
وتشهد حلقة اليوم مباراة بين فريق هشام عبد الرسول بقيادة هشام حنفي وفريق شحتة بقيادة محمد اليماني.
وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.
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