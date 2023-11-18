شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. حسام عاشور: مروان عطية خليفتي وبكيت من الفرحة في هذه المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسام عاشور نجم المادي الأهلي السابق أن مروان عطية لاعب وسط الفريق الأحمر هو خليفته بالملاعب، وقال عاشور على هامش تواجده ببرنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت : أفضل مباراة في تاريخي كان نهائي الصفاقسي في تونس، لأننا سجلنا في آخر دقيقة، والبطولة كانت الأغلى في مسيرتي، وبكيت من الفرحة.

أضاف: أليو ديانج ومروان عطية الأفضل، ومروان هو خليفتي في الملاعب، في الوسط ومانويل جوزية أفضل مدرب، شوبير ومدحت شلبي وبطيشة أفضل معلقين رياضيين

.

واختتم: حسام حسن وعماد متعب، أفضل مهاجمين في تاريخ مصر، وبحب فيلم تيتو الأفضل بالنسبة لي ومسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وشيرين أفضل مطربة، وأكثر أغنية بحبها ما شربتش من نيلها، وبحب صينية البطاطس بالفراخ والمسقعة.

وتشهد حلقة اليوم مباراة بين فريقي، هشام عبد الرسول بقيادة هشام حنفي، وفريق شحتة بقيادة محمد اليماني، في نصف النهائي.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وانطلق الموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر فى يوليو الماضى من خلال جولته فى المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، ويعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.