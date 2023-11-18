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فوز الأهلى والزمالك وسبورتنج فى خامس جولات دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى إطار خامس جولات دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى. 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية . 

 

شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأهلى على الشمس بنتيجة 3/1 و الزمالك على سموحة3/0 و سبورتنج على الطيران 3/0 والاتحاد السكندرى على الواى 3/0 .

 

ونجح النادي الأهلي في الانقضاض على صدارة مجموعته، بينما حافظ الزمالك على المركز الأول في المجموعة الثانية.

 

وجاءت نتائج مباريات الجولة  الرابعة كالتالي:

 

ضمن لقاءات المجموعة الأولى فاز النادي الأهلي على نظيره دلفي بنتيجة 3/0، فيما خسر أصحاب الجياد أمام وادي دجلة بالنتيجة ذاتها.

 

وحقق الصيد الفوز على نظيره الواي بنتيجة 3/0 بينما فاز الشمس على الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.

 

أما نتائج المجموعة الثانية، حقق الطيران الفوز على المقاولون بنتيجة 3/1، فيما فاز سبورتنج على سموحة بنتيجة 3/2.

 

واكتسح الزمالك نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3/0، وبنفس النتيجة خسر هليوبوليس أمام الزهور.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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