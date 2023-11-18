شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك وسبورتنج فى خامس جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأهلى على الشمس بنتيجة 3/1 و الزمالك على سموحة3/0 و سبورتنج على الطيران 3/0 والاتحاد السكندرى على الواى 3/0 .
ونجح النادي الأهلي في الانقضاض على صدارة مجموعته، بينما حافظ الزمالك على المركز الأول في المجموعة الثانية.
وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة كالتالي:
ضمن لقاءات المجموعة الأولى فاز النادي الأهلي على نظيره دلفي بنتيجة 3/0، فيما خسر أصحاب الجياد أمام وادي دجلة بالنتيجة ذاتها.
وحقق الصيد الفوز على نظيره الواي بنتيجة 3/0 بينما فاز الشمس على الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.
أما نتائج المجموعة الثانية، حقق الطيران الفوز على المقاولون بنتيجة 3/1، فيما فاز سبورتنج على سموحة بنتيجة 3/2.
واكتسح الزمالك نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3/0، وبنفس النتيجة خسر هليوبوليس أمام الزهور.
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