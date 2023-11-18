اخبار الرياضه

أخبار الزمالك اليوم الجمعة 17/ 11/ 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 17/ 11/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها، الزمالك يتدرب على فترتين غداً استعدادا لمباراة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية، والحل الودى طريق الزمالك لإنهاء أزمة مستحقات أوسوريو.

 

إسماعيل يوسف يستقيل من رئاسة قطاعات ناشئى الزمالك

تقدم إسماعيل يوسف باستقالته من رئاسة قطاعات ناشئين نادي الزمالك، حيث أعلن "تيجانا" التقدم باستقالته لحسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

إسماعيل يوسف يستقيل من رئاسة قطاعات ناشئى الزمالك

 

محمد عبد المنصف يمنح الثقة لحارس الزمالك الشاب

عقد محمد عبد  المنصف مدرب حراس  مرمى الزمالك جلسات مستمرة  مع الحارس الشاب عبد  الرحمن نفاد لمنحه الثقة كاملة،خاصة أنه أصبح الحارس الثانى بعد محمد عواد أثر إيقاف محمد صبحى بقرار تربوى من مسئولي  القلعة البيضاء.

 

محمد عبد المنصف يمنح الثقة لحارس الزمالك الشاب

 

الحل الودى طريق الزمالك لإنهاء أزمة مستحقات أوسوريو

يرفض مسئولو نادى الزمالك الاستسلام فى حل مستحقات الكولومبي خوان كارلوس  أوسوريو، المدير  الفني السابق  للفريق، وما زالت المفاوضات جارية معه من أجل الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف.

الحل الودى طريق الزمالك لإنهاء أزمة مستحقات أوسوريو

 

محمد حلمى يكشف حقيقة تولى رئاسة قطاع الناشئين بالزمالك خلفا لـ"تيجانا"

كشف محمد حلمى، المدير الفني الأسبق للزمالك، حقيقة توليه رئاسة قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء خلفاً لـ إسماعيل يوسف الذى تقدم باستقالته فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مؤكداً أنه لم يتواصل معه أحد بشأن توليه المنصب.

محمد حلمى يكشف حقيقة تولى رئاسة قطاع الناشئين بالزمالك خلفا لـ

 

مران الزمالك.. تعافى عمر جابر وتأهيل سيف الجزيرى ومصطفى شلبى

بدأ مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذى يخضع له لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

مران الزمالك.. تعافى عمر جابر وتأهيل سيف الجزيرى ومصطفى شلبى

 

معتمد جمال يجتمع بشيكابالا فى مران الزمالك.. وتأهيل عبد الله جمعة

عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية.

معتمد جمال يجتمع بشيكابالا فى مران الزمالك.. وتأهيل عبد الله جمعة

 

 

الزمالك يتدرب على فترتين غداً استعدادا لمباراة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران غداً السبت على فترتين، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية.

 

الزمالك يتدرب على فترتين غداً استعدادا لمباراة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية

 

أهداف سحرية بالكعب وتسديدات قوية.. شاهد كل أهداف الزمالك فى دوري Nile

نشرت الصفحة الرسمية لقناة أون تايم سبورتس على تويتر أهداف نادى الزمالك في دوري Nile.

أهداف سحرية بالكعب وتسديدات قوية.. شاهد كل أهداف الزمالك فى دوري Nile

 

 

 

تعرف على آخر تطورات ملف المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك

 

ما زال مسئولو نادى الزمالك يقفون على قدم وساق من أجل التعاقد مع مدير فنى جديد خلفاً للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير  الفني السابق الذى تم إقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق، ويكثف مسئولو القلعة البيضاء البحث عن مدرب جديد يقود الأبيض فى الفترة القادمة.

تعرف على آخر تطورات ملف المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك

 

 

الأهلى يفوز على الزمالك بنتيجة 75 / 64 بدوري مرتبط السلة

 

حقق فريق الأهلى لكرة السلة الفوز على نظيرة الزمالك بنتيجة 75 / 64  في المباراة التي تجمع الفريقين منذ قليل على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالدور ربع نهائي دوري المرتبط للمحترفين.

 

الأهلى يفوز على الزمالك بنتيجة 75 / 64 بدوري مرتبط السلة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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