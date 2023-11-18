شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 17/ 11/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 17/ 11/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها، الزمالك يتدرب على فترتين غداً استعدادا لمباراة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية، والحل الودى طريق الزمالك لإنهاء أزمة مستحقات أوسوريو.

إسماعيل يوسف يستقيل من رئاسة قطاعات ناشئى الزمالك

تقدم إسماعيل يوسف باستقالته من رئاسة قطاعات ناشئين نادي الزمالك، حيث أعلن "تيجانا" التقدم باستقالته لحسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

محمد عبد المنصف يمنح الثقة لحارس الزمالك الشاب

عقد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك جلسات مستمرة مع الحارس الشاب عبد الرحمن نفاد لمنحه الثقة كاملة،خاصة أنه أصبح الحارس الثانى بعد محمد عواد أثر إيقاف محمد صبحى بقرار تربوى من مسئولي القلعة البيضاء.

الحل الودى طريق الزمالك لإنهاء أزمة مستحقات أوسوريو

يرفض مسئولو نادى الزمالك الاستسلام فى حل مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للفريق، وما زالت المفاوضات جارية معه من أجل الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف.

محمد حلمى يكشف حقيقة تولى رئاسة قطاع الناشئين بالزمالك خلفا لـ"تيجانا"

كشف محمد حلمى، المدير الفني الأسبق للزمالك، حقيقة توليه رئاسة قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء خلفاً لـ إسماعيل يوسف الذى تقدم باستقالته فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مؤكداً أنه لم يتواصل معه أحد بشأن توليه المنصب.

مران الزمالك.. تعافى عمر جابر وتأهيل سيف الجزيرى ومصطفى شلبى

بدأ مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذى يخضع له لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

معتمد جمال يجتمع بشيكابالا فى مران الزمالك.. وتأهيل عبد الله جمعة

عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك يتدرب على فترتين غداً استعدادا لمباراة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران غداً السبت على فترتين، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية.

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