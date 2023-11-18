شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 17 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 11 / 2023 فى مقدمتها ، الأهلي يفحص أكرم توفيق قبل مران الأحد استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني.

الأهلي يفحص أكرم توفيق قبل مران الأحد استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني

يخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق بعد غدٍ، الأحد، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية وعدم معاناته من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وكانت عبارة عن كدة في الركبة.

منتخب مصر يغادر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026

غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون الأحد المقبل، فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب الشباب يهزم الجزائر بثلاثية نظيفة فى بطولة شمال أفريقيا.. فيديو

حقق المنتخب الوطني للشباب، بقيادة وائل رياض، فوزا كبيرا علي نظيره الجزائري بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها عبد الرحمن محمد في الدقيقة 10، ومحمد عبد الله فى الدقيقة 47، وخالد كباكا فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التي اقيمت بينهما في بطولة شمال افريقيا المقامة حاليا في تونس.

إقالة الكندى روى رانا مدرب منتخب كرة السلة

قرر اتحاد السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، توجيه الشكر للكندى روى رانا المدير الفني للمنتخب، بعد انتهاء عقده مع الفراعنة، والذى انتهى أغسطس الماضي.

الزمالك يتدرب على فترتين غداً استعدادا لمباراة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران غداً السبت على فترتين، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية.

شاهد أول ظهور لـ إمام عاشور بعد قرار استبعاده من المنتخب

ظهر إمام عاشور، لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، عن طريق نشر استورى عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، وذلك عقب قرار الجهاز الفنى لـ منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا باستبعاده من معسكر الفراعنة.

بسنت حميدة وهنا جودة وسارة سمير ضمن قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيرا تحت 30 عامًا

تواجد 3 لاعبات من مصر ضم مجموعة من أكثر الشباب المبدعين تحت سن 30 عامًا في مجال الترفيه حسب موقع فوربس بالشرق الأوسط.