شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. وصلة تشجيع من الجماهير لحسام عاشور: يمين شمال تعالى يا حسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت جماهير برنامج كابيتانو مصر تحية خاصة لحسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق، على هامش تواجده ببرنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، ورددت الجماهير المتواجدة بالبرنامج هتافات مثل، "يمين شمال تعالى يا حسام" و"بنحبك يا عاشور".

وتشهد حلقة اليوم مباراة بين فريقي، هشام عبد الرسول بقيادة هشام حنفي، وفريق شحتة بقيادة محمد اليماني، في نصف النهائي.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وانطلق الموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر فى يوليو الماضى من خلال جولته فى المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، ويعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.