شكرا لقرائتكم خبر عن الكومى: ادعاء الإصابة سبب استبعاد الثلاثى من المنتخب.. والعودة بيد فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم أن قرار استبعاد الثلاثى طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات من بعثة منتخب مصر المتوجه الى ليبيريا بسبب إدعائهم الإصابة أثناء المران الخاص بهم عقب مواجهة جيبوتى.

وأضاف إيهاب الكومى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الاعلامى إبراهيم فايق قائلا " عندما علم البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بادعاء الثلاثى الإصابة قام باستدعاء محمد صلاح بصفته الكابتن، وأبلغه بالأمر، ثم قرر استبعادهم من المعسكر،والبعثة المتوجهة إلى ليبيريا استعدادا لمواجهة سيراليون ".

وأشار إيهاب الكومى إلى أن قرار ضم أو استبعاد الثلاثى المعسكرات القادمة بيد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا.

وكانت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا غادرت إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضمت بعثة الفريق 22 لاعبا وهم : وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

يترأس بعثة منتخب مصر الأول الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب .



