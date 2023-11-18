شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يواصل استعداداته لمواجهة الكونغو في تصفيات كأس العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض منتخب الناشئات بقيادة محمد كمال، مرانا قويا، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم الأحد، على استاد الإسكندرية، في إياب الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما في الكونغو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واشتمل مران المنتخب على بعض الجمل الفنية والخططية التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذها خلال المباراة المرتقبة.

واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم كلاً من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبدالواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.