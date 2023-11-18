شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود وليد أزارو لارتداء قميص الأهلى فى الشتاء؟.. مصدر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من المغربى وليد أزارو مهاجم عجمان الإماراتى الحالى والاهلى السابق حقيقة عودة اللاعب للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"وليد أزارو لم يتلق أى عرض رسمى للعودة للأهلى في الشتاء، واللاعب يتمتع بعلاقات صداقة مستمرة مع أغلب لاعبى المارد الأحمر، لكن لم يفاتحه أى مسئول بشأن العودة للقاهرة".

وتعاقد الأهلى مع أزارو صيف 2017 لمدة 4 مواسم، قادمـًا من صفوف فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربي، ونجح الأسد المغربى فى صنع شعبية هائلة بين الجماهير الحمراء بفضل أهدافه الحاسمة وتألقه بالقميص الأهلاوى، وبشكل عام ومنذ انضمامه إلى الأهلى فى صيف 2017 شارك المغربى فى 89 مباراة مع الأهلى سجل 41 هدفاً وصنع 16.

أزارو تمكن من تسجيل 18 هدفًا احتل بها صدارة هدافى الدورى 2018 وأصبح الهداف التاريخى للاعبين الأجانب الذين ارتدوا القميص الأحمر، وأصبح وليد أزارو أول لاعب مغربى يفوز بلقب هداف الدورى المصري عبر تاريخه، كما أصبح ثانى لاعب عربى غير مصرى بعد اليمنى على محسن الذى فاز باللقب موسم 1960 – 1961.