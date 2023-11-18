شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الزنارى: اللاعب يطلب العفو كونه الخطأ الأول.. ويطلب العفو بعد العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عرفة وكيل أعمال مصطفى الزنارى مدافع فريق الزمالك إن اللاعب قام بفعل خاطئ، ومتقبل جميع قرارات مجلس إدارة القلعة البيضاء، ويقوم حاليا بخوض بعض التدريبات منفردا.

وأوضح وكيل أعمال مصطفى الزنارى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق قائلا " اللاعب تعلم من أخطائه خلال الفترة الماضية، وندمان على ما حدث وسوف يلتزم بجميع قرارت مجلس الإدارة ".

وكانت قرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 20% من قيمة عقد محمد صبحي حارس مرمى الفريق، و15% من مصطفى الزنارى مدافع الفريق، بعد واقعة خروجهما من معسكر مباراة زد، كما قرر المجلس استمرار إيقاف الثلاثي فتوح والزناري وصبحي شهر عن المشاركة في المباريات مع استمرار عرضهم جميعا للبيع في نهاية الموسم، واخطار المنتخب الوطني بالعقوبات.

كما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 25% من عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض، على خلفية ترك معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري بدون الحصول على إذن من الجهاز الفني للزمالك.

وكان الزمالك قد قرر إحالة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للتحقيق وعرضهم للتحقيق.

وقام نادي الزمالك باخطار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بالعقوبة التي تم اتخاذها علي ثلاثي الفريق الزناري وفتوح وصبحي بالعقوبة التي اقرتها الشئون القانونية بعد التحقيق الذي تم مع اللاعبين.

وقرر مسئولو الزمالك تأجيل التعاقد مع مدير فني أجنبي واستمرار معتمد جمال في مهمته بقيادة الفريق الأبيض، لحين الانتهاء من مناقشة السير الذاتية الخاصة بالمدربين الأجانب.