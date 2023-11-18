شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب كابيتانو مصر: سعيد بوجود متابعين لنا ونفسي أكون زي محمد الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب لاعبو برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، عن سعادتهم بوجود متابعين لهم عبر صفحة البرنامج على فيس بوك ومؤازرتهم المستمرة للاعبين.

وقال أحد لاعبي البرنامج: أشعر بالحماس عندما أجد متابعة من الجماهير، بلعب حارس مرمى ونفسي أكون زي محمد الشناوي.

وتشهد حلقة اليوم مباراة بين فريق هشام عبد الرسول بقيادة هشام حنفي وفريق شحتة بقيادة محمد اليماني.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وانطلق الموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر فى يوليو الماضى من خلال جولته فى المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، ويعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.