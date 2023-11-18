أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 11 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 11 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يغادر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر يغادر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026

غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون الأحد المقبل، فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب الشباب يهزم الجزائر بثلاثية نظيفة فى بطولة شمال أفريقيا.. فيديو

حقق المنتخب الوطني للشباب، بقيادة وائل رياض، فوزا كبيرا علي نظيره الجزائري بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها عبد الرحمن محمد في الدقيقة 10، ومحمد عبد الله فى الدقيقة 47، وخالد كباكا فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التي اقيمت بينهما في بطولة شمال افريقيا المقامة حاليا في تونس.

الأهلي يفحص أكرم توفيق قبل مران الأحد استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني

يخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق بعد غدٍ، الأحد، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية وعدم معاناته من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وكانت عبارة عن كدة في الركبة.

إقالة الكندى روى رانا مدرب منتخب كرة السلة

قرر اتحاد السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، توجيه الشكر للكندى روى رانا المدير الفني للمنتخب، بعد انتهاء عقده مع الفراعنة، والذى انتهى أغسطس الماضي.

إغلاق باب التسجيل فى اليوم الأول لعمومية الأهلى دون اكتمال النصاب القانونى

أُغلق باب التسجيل فى الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي منذ قليل دون أن يكتمل النصاب القانوني ليتأجل اجتماع الجمعية العمومية للجلسة الثانية المقرر لها غداً.

الزمالك يتدرب على فترتين غداً استعدادا لمباراة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران غداً السبت على فترتين، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية.

شاهد أول ظهور لـ إمام عاشور بعد قرار استبعاده من المنتخب

ظهر إمام عاشور، لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، عن طريق نشر استورى عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، وذلك عقب قرار الجهاز الفنى لـ منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا باستبعاده من معسكر الفراعنة.

لجنة المسابقات تعدل موعد 5 مباريات فى الجولة العاشرة بدورى المحترفين

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تعديل موعد 5 مباريات فى الأسبوع العاشر من مسابقة دورى المحترفين لموسم 2023/ 2024، نظرا لإقامة مباريات الدور التمهيدى الثانى من مسابقة كأس مصر.

معتمد جمال يجتمع بشيكابالا فى مران الزمالك.. وتأهيل عبد الله جمعة

عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية.

بسنت حميدة وهنا جودة وسارة سمير ضمن قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيرا تحت 30 عامًا

تواجد 3 لاعبات من مصر ضم مجموعة من أكثر الشباب المبدعين تحت سن 30 عامًا في مجال الترفيه حسب موقع فوربس بالشرق الأوسط.