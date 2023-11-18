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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 11 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يغادر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026
منتخب مصر يغادر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026
منتخب الشباب يهزم الجزائر بثلاثية نظيفة فى بطولة شمال أفريقيا.. فيديو
حقق المنتخب الوطني للشباب، بقيادة وائل رياض، فوزا كبيرا علي نظيره الجزائري بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها عبد الرحمن محمد في الدقيقة 10، ومحمد عبد الله فى الدقيقة 47، وخالد كباكا فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التي اقيمت بينهما في بطولة شمال افريقيا المقامة حاليا في تونس.
الأهلي يفحص أكرم توفيق قبل مران الأحد استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني
يخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق بعد غدٍ، الأحد، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية وعدم معاناته من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وكانت عبارة عن كدة في الركبة.
إقالة الكندى روى رانا مدرب منتخب كرة السلة
إغلاق باب التسجيل فى اليوم الأول لعمومية الأهلى دون اكتمال النصاب القانونى
أُغلق باب التسجيل فى الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي منذ قليل دون أن يكتمل النصاب القانوني ليتأجل اجتماع الجمعية العمومية للجلسة الثانية المقرر لها غداً.
الزمالك يتدرب على فترتين غداً استعدادا لمباراة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية
شاهد أول ظهور لـ إمام عاشور بعد قرار استبعاده من المنتخب
ظهر إمام عاشور، لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، عن طريق نشر استورى عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، وذلك عقب قرار الجهاز الفنى لـ منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا باستبعاده من معسكر الفراعنة.
لجنة المسابقات تعدل موعد 5 مباريات فى الجولة العاشرة بدورى المحترفين
معتمد جمال يجتمع بشيكابالا فى مران الزمالك.. وتأهيل عبد الله جمعة
عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية.
بسنت حميدة وهنا جودة وسارة سمير ضمن قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيرا تحت 30 عامًا
تواجد 3 لاعبات من مصر ضم مجموعة من أكثر الشباب المبدعين تحت سن 30 عامًا في مجال الترفيه حسب موقع فوربس بالشرق الأوسط.
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