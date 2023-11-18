شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب إثيوبيا: صلاح قادر على الفوز بلقب الهداف.. والضباب سبب تعادل سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد جاتوش بانوم لاعب منتخب إثيوبيا، أن التعادل مع سيراليون جاء بسبب حالة الضباب التى عانوا منها خلال المباراة التى توقفت أكثر من مرة، وفرص كل الفرق موجودة لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

وقال جاتوش بانوم لاعب منتخب إثيوبيا فى مداخلة بالفيديو مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الضباب تسبب فى توقف مباراة فريقينا أمام سيراليوم وفزنا بنقطة، ولو واجهنا سيراليون مرة أخرى سنفوز عليهم".

وأضاف لاعب منتخب إثيوبيا: "مباراة مصر أمام جيبوتى كانت سهلة للفراعنة وتوقعنا ذلك، والفرق كبير بين المنتخبين، ومحمد صلاح لدية فرصة للفوز بلقب هداف التصفيات، انظر ماذا يفعل مع فريقه ليفربول فى الدورى الإنجليزى، فهو صاحب الحظ الأوفر فى ذلك".

وتابع نجم الجونة السابق: "أتمنى العودة مجددا للعب فى الدورى المصرى، ومنتخب إثيوبيا سيقاتل من أجل حظوظه فى الوصول لكأس العالم 2026".

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى واتصالات، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.