شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. حسام عاشور للاعبين: يجب أن يكون لديكم إصرار وعزيمة وتركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق، عدة نصائح للاعبي برنامج كابيتانو مصر، وذلك قبل خوض مباراة نصف النهائي، وتشهد حلقة اليوم مباراة بين فريق هشام عبد الرسول بقيادة هشام حنفي وفريق شحتة بقيادة محمد اليماني.

وقال عاشور على هامش تواجده ببرنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: يجب أن يكون لديكم إصرار وعزيمة وتركيز العب واتبسط واتحرك لزميلك الخطوط يجب أن تتحرك مع بعضها.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وانطلق الموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر فى يوليو الماضى من خلال جولته فى المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، ويعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.