شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: اتحاد الكرة لا يتدخل في قرار فيتوريا باستبعاد الثلاثى من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن استبعاد الثلاثى إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من معسكر منتخب مصر قرار خاص بالبرتغالى روى فيتوريا ولا أحد يتدخل فى مثل هذه الأمور.

وقال عامر حسين فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "فيتوريا صاحب القرار الأول والأخير فى المنتخب الوطنى، وقراره باستبعاد الثلاثى إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات بسبب عدم التزام الثلاثى بقراراته لذلك تم استبعادهم من السفر إلى سيراليون مع المنتخب".

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "فيتوريا لا يتنازل فى موضوع الالتزام ولا يستطيع أحد التدخل فى مثل هذه المسائل لأنها أمور انضباطية، والمدرب يأخذ القرار المناسب فى الواقعة فقط ومن الوارد تواجد اللاعبين فى معسكر آخر".

وتابع عامر حسين: "سنبحث فكرة وجود روابط تشجيع للمنتخب الوطنى بعد غياب الجمهور عن مساندة المنتخب أمام جيبوتى حتى لا يتكرر فى المباريات المقبلة وسيتم دراسته بشكل جيد".

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى واتصالات، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

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