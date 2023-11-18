شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الجمعة 17/ 11/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم، الجمعة، الموافق 17/ 11/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. إغلاق باب التسجيل فى اليوم الأول لعمومية الأهلى دون اكتمال النصاب القانونى، والأهلي يستعجل الحصول على 55 مليون جنيه من المشاركة فى الدوري الأفريقي.

الأهلي يفحص أكرم توفيق قبل مران الأحد استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني

يخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق بعد غدٍ، الأحد، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية وعدم معاناته من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وكانت عبارة عن كدة في الركبة.

شاهد أول ظهور لـ إمام عاشور بعد قرار استبعاده من المنتخب

ظهر إمام عاشور، لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، عن طريق نشر استورى عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، وذلك عقب قرار الجهاز الفنى لـ منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا باستبعاده من معسكر الفراعنة. أُغلق باب التسجيل فى الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي منذ قليل دون أن يكتمل النصاب القانوني ليتأجل اجتماع الجمعية العمومية للجلسة الثانية المقرر لها غداً. إغلاق باب التسجيل فى اليوم الأول لعمومية الأهلى دون اكتمال النصاب القانونى

جلسة مرتقبة بين كولر والأهلي قبل بدء الاستعداد لمواجهة ميدياما الغاني

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق بمجرد وصوله للقاهرة أوائل الأسبوع المقبل من أجل مناقشة عدة ملفات كروية خاصة بالفريق.

موعد مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

يبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر الاستعداد لمواجهة ميدياما الغانى الأحد المقبل، بعدما حصل الفريق الأحمر على راحة سلبية لمدة أسبوع عقب التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يستعجل الحصول على 55 مليون جنيه من المشاركة فى الدوري الأفريقي

استفسر مسئولو النادي الأهلي من نظرائهم فى اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم عن موعد إرسال مبلغ مليون و700 ألف دولار للنادي، بعد المشاركة فى النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي التى اختتمت مؤخراً وتوّج بها نادى صن داونز الجنوب أفريقي.

كولر يدرس فترة راحة الدوليين بعد العودة لقيادة مران الأهلى