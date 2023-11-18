الكندي رانا يعلن رحيله عن منتخب مصر لكرة السلة

الرياص - اسماء السيد - القاهرة: أعلن الكندي روي رانا الجمعة رحيله عن منصب المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، بعد قيادته في كأس العالم الأخيرة.

وكتب رانا الذي تولى تدريب مصر منذ كانون الثاني/يناير في حسابه على موقع إكس: "شكراً مصر !! شكراً إلى الجماهير التي دعمت صعودنا. الأندية التي كانت جزءاً كبيراً من نجاحنا، المدربون والاتحاد الذين ساعدوا في بناء برنامج يحمل الكثير من الأمل".

وتابع المدرب الذي فاز في 14 مباراة من اصل 22 مع مصر "شكراً لجميع اللاعبين الملتزمين برحلة فيها الكثير من التحدي".

وعبّر رانا (54 عاماً) عن فخره بالتأثير الذي تركه في فترة قصيرة "كانت 18 شهراً تاريخية".

وأردف المدرب المساعد السابق لساكرامنتو كينغز في دوري أن بي ايه والذي يشرف أيضاً على كيوتو هاناريز الياباني، قائلا "لسوء الحظ، لن أستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني. نرجو أن تستمر روح +لن ننكسر+ سوف افتقد فراعنتنا".

وكتب الاتحاد المصري في صفحته الرسمية "خلال المفاوضات التي تمت في الفترة الماضية بين الاتحاد المصري لكرة السلة والمدير الفني روي رانا بشأن تجديد عقده، لم يتم التوصل لاتفاق بسبب ارتباطه خارجياً وعدم قدرته على التواجد لقيادة الفراعنة خلال المنافسات التي يشارك فيها المنتخب في الفترة المقبلة".