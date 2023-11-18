الامارات | دبا يكتفي بالتعادل مع الظفرة.. وانتصارات العروبة مستمرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل العروبة انتصاراته وحقق فوزاً ثميناً على مضيفه يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي أقيمت أمس، في الملعب الرئيس الثاني في نادي العروبة ضمن الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى. كما اكتفى أيضاً دبا الفجيرة بالتعادل مع الظفرة في قمة الجولة. وسجل للعروبة محمد خلفان في الدقيقة الثامنة والمالي الحساني تامبورا في الدقيقة 68، بينما سجل ليونايتد النيجيري ايمادي في الدقيقة 85. وعزز العروبة الصدارة بالنقطة 25، مقابل 11 لفريق يونايتد في المركز الثامن. وتعادل دبا على ملعبه مع الظفرة من دون أهداف، ليصبح رصيد الظفرة 18 نقطة في المركز الثاني، بينما دبا بـ13 نقطة في المركز الرابع. وفي مباراة ثالثة، فاز غلف يونايتد على سيتي 2-1، ليصبح رصيد غلف يونايتد 10 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد سيتي عند أربع نقاط في المركز قبل الأخير. وسجل لغلف يونايتد الإنجليزي ريتشارد بينيكت في الدقيقة 12، ومواطنه جوش فاولر في الدقيقة 74، بينما سجل هدف سيتي الأرجنتيني سكوتو في الدقيقة 87. وفي المباراة الرابعة أمس، تعادل الذيد على ملعبه مع غلف اف سي بهدف لمثله، حيث سجل للذيد البرازيلي ناتان في الدقيقة 20، ولغلف اف سي النيجيري ويليامس في الدقيقة 58. وأصبح رصيد الذيد 11 نقطة في المركز السابع، مقابل تسع نقاط لغلف اف سي الـ13.