الامارات | شباب الأهلي يقسو على الظفرة في دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب شباب الأهلي على ضيفه الظفرة بفارق 47 نقطة وبنتيجة (92-45)، أول من أمس، في افتتاح مرحلة إياب الدور التمهيدي من دوري كرة السلة.

وكانت المباراة «بروفة ختامية» لشباب الأهلي قبل استهلاله الثلاثاء المقبل، النسخة الثانية من «سوبر غرب-آسيا» حين يلتقي مضيفه الشمال القطري في الجولة الأولى من دوري مجموعات المنطقة الخليجية.

كما سجلت الجولة، مواصلة النصر لسلسلة انتصاراته بالفوز على الوحدة (86-77)، على صالة الجزيرة، وملامسة الوصل حاجز الـ100 نقطة بفوزه على مضيفه البطائح (100-80).

وحافظ النصر على سجله الخالي من الهزائم، بعد أن عزز صدارته للترتيب العام بـ«العلامة الكاملة» والارتقاء إلى رصيد 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي الوصيف برصيد 13 نقطة، وتقدم الوصل للمركز الثالث برصيد 11 نقطة، فيما تراجع الشارقة الذي يخضع لمرحلة الراحة في هذه الجولة إلى المركز الرابع برصيد 10 نقاط، كما أدت خسارة البطائح للتراجع إلى المركز الخامس برصيد تسع نقاط، وليحافظ الوحدة والظفرة على مركزيهما السادس والسابع برصيدي 8 و7 نقاط على التوالي.

وأكد شباب الأهلي جاهزيته للظهور الثاني في بطولة «سوبر غرب-آسيا»، بعد أداء لافت لـ«فرسان دبي» أمام الظفرة، نجحوا خلاله في تسجيل انتصارهم العريض بالهيمنة على المراحل الأربع للمباراة بواقع (28-15 و18-6 و23-13 و22-11).

وتألق لشباب الأهلي، كل من المحترف الأميركي نيوكلاس مينراث، والدولي قيس عمر، بتسجيل كل منهما 18 نقطة، مؤكدين جهوزيتهما للعودة إلى (سوبر غرب-آسيا) في نسختها الثانية، بعد أن أسهم كلا اللاعبين بشكل كبير في نسخة العام الماضي في قيادة «فرسان السلة» للتأهل إلى المرحلة النهائية (فانيال 8).

بدوره، احتاج النصر إلى ضمان انتصاره على الوحدة، لنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الرابع بواقع (23-21 و20-15، و24-16)، فيما اكتفى الوحدة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (25-19).

وفرط البطائح في فرصة نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والرابع بواقع (25-24 و26-24)، بعد أن نجح الوصل في ضمان الفوز بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث بواقع (26-19 و16-10).