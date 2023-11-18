اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الرابطة

كلباء - الشارقة 19:30

تصفيات أمم أوروبا

لاتفيا - كرواتيا 21:00

فرنسا - جبل علي 23:45

هولندا - إيرلندا 23:45

تصفيات كأس العالم «إفريقيا»

جنوب إفريقيا - بنين 17:00

النيجر - تنزانيا 20:00

السنغال - جنوب السودان 23:00

كأس العالم تحت 17 سنة

نيوزيلندا - المكسيك 13:00

ألمانيا - فنزويلا 13:00

بوركينا فاسو - كوريا الجنوبية 16:00

أميركا - فرنسا 16:00

ودي

ألمانيا - تركيا 23:45

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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