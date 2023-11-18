الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الرابطة
كلباء - الشارقة 19:30
تصفيات أمم أوروبا
لاتفيا - كرواتيا 21:00
فرنسا - جبل علي 23:45
هولندا - إيرلندا 23:45
تصفيات كأس العالم «إفريقيا»
جنوب إفريقيا - بنين 17:00
النيجر - تنزانيا 20:00
السنغال - جنوب السودان 23:00
كأس العالم تحت 17 سنة
نيوزيلندا - المكسيك 13:00
ألمانيا - فنزويلا 13:00
بوركينا فاسو - كوريا الجنوبية 16:00
أميركا - فرنسا 16:00
ودي
ألمانيا - تركيا 23:45
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